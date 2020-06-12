Вице-губернатор Наталья Виртуозова провела инспекцию «красных зон» Коломны

После окончательного снятия ограничений Подмосковье начнет принимать туристов. Проверить, готовы ли городские округа к приезду гостей, отправилась вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. На главном туристическом маршруте Коломна — Зарайск она оценила и другие проблемные точки.

Первое место — Запрудский парк. Его заложили еще в конце XIX века, и весь он входит в зону охраняемого ландшафта. Как пояснил глава городского округа Денис Лебедев, 18 мая подрядчик начал работу по благоустройству этого места. Здесь появятся дорожки и ночное освещение. Все деревья, кроме аварийных, оставят. Работы завершатся к октябрю.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

На Москворецкой набережной около реки сделали тропы в виде деревянных понтонов. Наталья Виртуозова засомневалась, что это нравится местным жителям, но Денис Лебедев заверил, что недовольных нет. Однако все равно восторга у вице-губернатора набережная не вызвала. Берег требует чистки, а в самом месте не помешали бы дополнительные деревья.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Проверила Наталья Виртуозова и дворы жителей. Ей не понравился внешний вид детской площадки: «Подкрасить надо!» — подчеркнула она. Глава городского округа заявил, что все сделает. В ответ вице-губернатор взяла с него обещание прислать фотографию с уже готовым результатом.

Заделывание ям в Коломне продолжается. В этом году в городе ликвидируют порядка четырех тысяч штук.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Не оставила без внимания Наталья Виртуозова и школу в поселке Радужный. Для учеников там возвели новый пищеблок.

«У вас хорошая столовая. А вы готовы бесплатно кормить?» — спросила она у Дениса Лебедева. Глава городского округа ответил утвердительно. Однако так просто из учебного заведения Наталья Виртуозова не ушла: обнаружила плесень на стене и потребовала устранить и отбелить все к началу учебного года.

Вчера, 11 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев и все члены регионального правительства отправились решать проблемы муниципалитетов по благоустройству, ремонту дорог и домов. Обо всех «красных зонах» стало известно на заседании правительства с руководителями городских округов в минувший вторник.

«Выбирайтесь из кабинетов: до пятницы, все „красные зоны“, которые звучали на заседании, должны быть максимально устранены. Все руководители выезжают на территории. Я тоже поеду», — объявил Андрей Воробьев.

Тогда же он отметил, что руководители муниципалитетов должны следить за состоянием территорий и не допускать скопления грязи и мусора. За содержанием и благоустройством наблюдает Госадмтехнадзор. Но если проблемы не решаются, то в этом поможет правительство.