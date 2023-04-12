Подмосковье 12 апреля 2023, 10:47 Виртуальные выставки запустили в Подмосковье ко Дню космонавтики

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Архивы Московской области запустили для местных жителей виртуальные выставки. Их открытие приурочили ко Дню космонавтики, сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Интерактивные экспозиции расскажут посетителям о первых достижениях в освоении космоса, познакомят со специалистами, которые принимали участие в разработке ракетно-космической техники, откроют интересные факты из биографии первого космонавта планеты — Юрия Гагарина», — сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

СССР отправил первого человека в космос в апреле 1961 года. Уже через год в Советском Союзе этот день стали отмечать как День космонавтики.

В архивах Московской области сохранилось много документов и данных о первых взаимодействиях с космосом. Например, в Московском областном архивном центре хранится документация о совместном полете космических кораблей СССП и США — «Союза» и «Аполлона». Его совершили 15–19 июля 1975 года.

Виртуальные экспозиции доступны онлайн. Это «На орбите „Союз“…», «Советский человек — первый в космосе», «Неизведанный мир» и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что космонавтике уделяют особое внимание в Подмосковье. Здесь работают предприятия, оснащенные всем необходимым для исследований.

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