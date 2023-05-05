Подмосковье 05 мая 2023, 15:58 Виртуальную выставку из находок на КПО открыли в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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Группа «ЭкоЛайн» организовала онлайн-тур в музеи «Культурный слой». В них представили экспонаты, найденные на сортировочных линиях комплексов по переработке отходов Московской области.

Музей КПО Восток в Егорьевске открыли 1 августа 2020 года. Его коллекция насчитывает почти 500 экспонатов, в том числе стеклянная тара, ящики для бутылок, крафтовая бумага, настольные весы Тулиновского завода металлоизделий 1966 года выпуска. Музей на КПО Нева в Солнечногорске состоит из 50 находок. Там можно посмотреть чугунные утюги, лапти, винтажный сервиз из Индии, дуэльный пистолет, пулеметную ленту и другие редкие вещи.

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«Музей неспроста называется „Культурный слой“, ведь настоящий культурный слой, по которому археологи и историки изучают жизнь наших предков и выстраивают научные гипотезы — не что иное, как тот же мусор», — отметили в компании.

На комплексах по переработке отходов группы отбирается более 40 компонентов вторсырья. На переработку отправляется 75% потока отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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