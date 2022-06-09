Видновская больница вернется к прежнему режиму работы после пандемии

Видновская районная больница возвращается к привычному режиму работы впервые с начала пандемии COVID-19. Врачи будут готовы принять подмосковных пациентов с 17 июня. Об этом сообщила Зампред Правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Видновская больница уже более двух лет оказывает медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Мы знаем, что жители Ленинского округа ждали, когда стационар вернется к обычной работе и начнет оказывать плановую медицинскую помощь. Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, и 17 июня больница начнет прием пациентов», — рассказала Стригункова.

Стационар будет в обычном режиме оказывать помощь по разным профилям: травматология, кардиология, терапия, неврология, педиатрия. Прежде чем открыть двери для всех пациентов, больницу подготовят: помещения дезинфицируют, а сотрудники пройдут медицинское обследование.