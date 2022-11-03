Видеокамеры помогли устранить более 150 нарушений по благоустройству в Подмосковье за октябрь | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 15:16 Видеокамеры помогли устранить более 150 нарушений по благоустройству в Подмосковье за октябрь

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Неработающие фонари, сломанные заборы и неубранные детские площадки помогли выявить в октябре камеры подмосковной системы «Безопасный регион». Нарушения в сфере благоустройства устранили.

По данным Главного управления содержания территорий Московской области, самыми популярными нарушениями, которые увидели с помощью камер в октябре, стали неработающие фонари. За месяц таких было выявлено 32 штуки. Следующими по количеству замечаний стали заборы и детские площадки.

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В общей сложности камеры зафиксировали в октябре 161 нарушение благоустройства. Больше всего случаев ненадлежащего состояния территорий оказалось в Дубне, Подольске и Химках.

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«Камеры „Безопасный регион“ остаются одним из самых верных помощников в нашей работе. Они имеют обширный охват территории: сейчас уже более 91 тысячи систем фиксации работают в Московской области», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Ранее Главное управление содержания территорий назвало пять лидеров региона в категории «Чистая территория». В третьем квартале 2022 года ими стали городские округа Красногорск, Протвино, Одинцовский, Королев и Ступино.