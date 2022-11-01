Назван топ-5 самых чистых округов Подмосковья в третьем квартале | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:35 Назван топ-5 самых чистых округов Подмосковья в третьем квартале ГУСТ назвал самые чистые округа Подмосковья в третьем квартале

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Главное управление содержания территорий Подмосковья назвало пять лидеров региона в категории «Чистая территория». В третьем квартале 2022 года ими стали городские округа Красногорск, Протвино, Одинцовский, Королев и Ступино.

«Лидером по чистоте территорий признано Ступино. Здесь показатели и доля исполнения плановых заданий выше, чем в остальных муниципалитетах», — отметила руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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На втором месте оказался Королев, на третьем — Одинцовский округ. Замыкают пятерку Протвино и Красногорск.

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В ГУСТ отметили, что показатель «Чистая территория» будет рассчитываться каждый квартал, а те городские округа, которые окажутся внизу турнирной таблицы, будут взяты на усиленный контроль.

Для того, чтобы быть лидерами рейтинга, мало содержать улицы в чистоте. Нужно еще проводить работу по уменьшению жалоб и обращений от жителей. Также необходимо закреплять территории города за ответственными исполнителями, чтобы избежать «белых пятен» в уборке дворов и общественных пространств. При оценке учитываются финансовая прозрачность коммунальных предприятий и обеспечение доступа к контейнерным площадкам для спецтехники.

Ранее стало известно, что ГУСТ начнет проводить контроль в регионе не только с помощью инспекторов и искусственного интеллекта, но и с использованием беспилотной аппаратуры.