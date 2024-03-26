Подмосковье 26 марта 2024, 17:52 Въезд личного транспорта на территорию больницы временно ограничили в Ступине Unsplash

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Въезд личного автотранспорта на территорию ступинской больницы временно ограничили. Данные меры направлены на усиление антитеррористической безопасности.

Соответствующий приказ подписал главный врач больницы 25 марта. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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В это время на территорию могут заезжать только машины Скорой медицинской помощи, автомобили, оборудованные знаком «Инвалид», а также транспорт, перевозящий маломобильных пациентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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