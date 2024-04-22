Подмосковье 22 апреля 2024, 13:44 Ветлаборатории Подмосковья расширили область аккредитации Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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«Мособлветлаборатория» успешно прошла процедуру аккредитации, подтвердив компетентность своих сотрудников. Лаборатория теперь будет активно заниматься физико-химическими исследованиями молока, молочных продуктов, а также анализом содержания токсичных элементов в пищевой продукции, воде и почве.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов отметил, что лаборатории Госветслужбы продолжат внедрение новых методов исследований. В ближайшем будущем по меньшей мере шесть лабораторий региона пройдут процедуру аккредитации и расширят свои возможности.

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«Приглашаем сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, владельцев личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств для проведения исследований в аккредитованных лабораториях государственной ветеринарной службы Московской области!» — добавили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что регион наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды.

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