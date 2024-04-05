Подмосковье 05 апреля 2024, 13:01 Андрей Воробьев: Подмосковье наладит сотрудничество с Ульяновской областью в развитии инвестиционной среды Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой Ульяновской области Алексеем Русских, чтобы обсудить сотрудничество двух регионов. Они поговорили о промышленной кооперации предприятий и обменялись практиками поддержки инвесторов.

Воробьев отметил, что Ульяновская область, как и Подмосковье, уделяет большое внимание экономике, поэтому регионы решили поделиться опытом. По мнению Русских, обмен технологиями и компетенциями позволит нарастить выпуск продукции на предприятиях.

Наша задача — найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке. Ведь когда наш бизнес, наши промышленные предприятия знают своих коллег, потенциальных партнеров из других регионов, это всегда полезно. Андрей Воробьев

Многие предприятия региона имеют филиалы в Ульяновской области. Это производство запчастей для авиакосмической отрасли, завод сухих строительных смесей и другие.

Делегация посетила подмосковный Центр содействия строительству, который позволяет сократить время выхода бизнеса на стройплощадку с 36 до девяти месяцев. К каждому проекту прикрепляют ответственного менеджера, который следит за сроками и документацией. Воробьев добавил, что работать более эффективно позволяют цифровые технологии, которые делают многие процедуры удобнее и снижают риски.

Пресс-служба губернатора Московской области

Представители ульяновских предприятий также посетили подмосковные заводы. Среди них — «Тонар» в Орехово-Зуеве, «Рубин» в Балашихе, «Метровагонмаш» в Мытищах и другие. Кроме того, делегации рассказали о работе «ЦУР Бизнес» — ежегодно он отрабатывает около 10 тысяч обращений.

«Мы благодарны за достойную встречу и возможность посетить предприятия Московской области. С удовольствием приглашаем делегацию подмосковных промышленников в Ульяновск, нам тоже есть, что показать», — сказал Алексей Русских.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Содействовать развитию бизнеса в регионе помогают меры поддержки, собранные на инвестиционном портале. В прошлом году предпринимателям начали оказывать помощь в выходе на торговые сети, при консолидации грузов и создании оригинальной продукции и услуг. Кроме того, в области работают 69 индустриальных парков, 19 технопарков и пять особых экономических зон.

Все это позволило Подмосковью занять лидирующие позиции по созданию инвестиционной инфраструктуры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».