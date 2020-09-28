facebook_pixel
    28 сентября 2020, 14:39

    Ветхие постройки снесли для благоустройства набережной в Орехово-Зуеве

    Анастасия Аброськина

    Две ветхие постройки рядом с рекой Клязьмой снесли в подмосковном Орехово-Зуеве. Когда-то их использовали для обслуживания корпусов морозовских фабрик. Затем они стали бесхозными и аварийными.

    Теперь освободившиеся участки вдоль набережной благоустроят, отметил председатель подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

    В летний период снесли технические здания, ранее включенные в перечень подмосковных объектов незавершенного строительства

    Владислав Гордиенко.

    Сейчас в прибрежной черте Клязьмы преображается пешеходная зона. Территорию, которую занимали ветхие здания, облагородят.

    Все работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

    За три года в Орехово-Зуеве нашли 113 объектов незавершенного строительства. Из них 24 — самовольные.

    На сегодняшний день снесли, достроили и привели в порядок 53 здания. Работу продолжат.

    Новости SMI.FM