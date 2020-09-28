28 сентября 2020, 14:39
Ветхие постройки снесли для благоустройства набережной в Орехово-Зуеве
Две ветхие постройки рядом с рекой Клязьмой снесли в подмосковном Орехово-Зуеве. Когда-то их использовали для обслуживания корпусов морозовских фабрик. Затем они стали бесхозными и аварийными.
Теперь освободившиеся участки вдоль набережной благоустроят, отметил председатель подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В летний период снесли технические здания, ранее включенные в перечень подмосковных объектов незавершенного строительстваВладислав Гордиенко.
Сейчас в прибрежной черте Клязьмы преображается пешеходная зона. Территорию, которую занимали ветхие здания, облагородят.
Все работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».
За три года в Орехово-Зуеве нашли 113 объектов незавершенного строительства. Из них 24 — самовольные.
На сегодняшний день снесли, достроили и привели в порядок 53 здания. Работу продолжат.