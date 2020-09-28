Ветхие постройки снесли для благоустройства набережной в Орехово-Зуеве

Теперь освободившиеся участки вдоль набережной благоустроят, отметил председатель подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В летний период снесли технические здания, ранее включенные в перечень подмосковных объектов незавершенного строительства Владислав Гордиенко.

Сейчас в прибрежной черте Клязьмы преображается пешеходная зона. Территорию, которую занимали ветхие здания, облагородят.

Все работы выполнят по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

За три года в Орехово-Зуеве нашли 113 объектов незавершенного строительства. Из них 24 — самовольные.

На сегодняшний день снесли, достроили и привели в порядок 53 здания. Работу продолжат.