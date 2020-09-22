Облик части здания конца XIX века восстановили в Орехово-Зуеве
Когда-то этот дом был частью поселка с казармами и объектами обслуживания рабочих Никольской мануфактуры. Долгое время его не использовали — из-за этого фасад обветшал.
Местами не осталось оконных рам и стекол, а в цокольной части появились значительные разрушения. Тогда собственник дома с администрацией округа включили объект в список аварийных и решили восстановить его облик.
Летом дом отремонтировали и покрасили, отметил председатель подмосковного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Что будет в здании — решит собственник.
Произведена частичная замена оконных рам, восстановлена система водостока. А площадь реконструированной части здания составила порядка 4,5 тысячи квадратных метровВладислав Гордиенко.
За три года в Орехово-Зуеве нашли 108 объектов незавершенного строительства. Из них 24 — самовольные.
На сегодняшний день снесли, достроили и привели в порядок 42 здания. Работу продолжат.