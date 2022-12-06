Подмосковье 06 декабря 2022, 10:56 Ветеринары спасли раненую косулю в Домодедове

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Специалисты Госветслужбы Подмосковья спасли косулю, сбежавшую из личного подсобного хозяйства и Домодедове. У нее обнаружили резаные раны от стекла. Об этом сообщил руководитель ведомства, первый замглавы Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

«Специалисты обработали их и наложили швы. Сейчас косуля находится под наблюдением специалистов, ее жизни ничего не угрожает», — добавил он.

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Молодое животное испугалось звуков техники во дворе и сбежало из вольера через окно. Хозяева косули сразу обратились за помощью.

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За помощью в Госветслужбу региона в этом году обратились почти 356 тысяч хозяев домашних животных. Среди пациентов были не только привычные кошки и собаки, но и хорьки, мини-пиги, совы, цирковые обезьян и другие.

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