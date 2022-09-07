Ветеринары проверили здоровье 30 страусов на экофермах Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 17:36 (обновлено: 07 сентября 2022, 19:02) Поделиться Telegram

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Viber Ветеринары проверили здоровье 30 страусов на экофермах Подмосковья

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Ветеринарные специалисты территориального ветеринарного управления № 5 провели клинический осмотр и обследование 30 страусов, которые содержатся на экофермах «Бунин ручей» и «Русский страус». Все экзотические птицы в подворьях округа Серпухов оказались здоровы.

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Среди подмосковных страусов ветеринарам встретились редкие экземпляры, например самая большая птица в мире — черный африканский страус, который живет на экоферме в деревне Старые Кузьменки под Серпуховом.

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«Исследования — часть плана обязательных противоэпизоотических и карантинных мероприятий. Птиц проверили на самые распространенные заболевания, такие как орнитоз, сальмонеллез, высокопатогенный грипп птиц. Анализы показали, что все они здоровы», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

В 2022 году сотрудники территориального ветеринарного управления № 5 провели 2703 исследования на высокопатогенный грипп птиц в подконтрольных управлению округах — Домодедове, Подольске, Чехове, Серпухове, Зарайске, Серебряных Прудах, Ступине и Кашире.

Экофермы — это относительно новое направление сельского туризма в регионе. В скором времени открывать их станет проще, ведь фермеры смогут получать землю в Московской области за символическую сумму. С таким предложением выступил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

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