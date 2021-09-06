Воробьев поручил разработать закон для обеспечения фермеров землей в Подмосковье за символическую сумму

Фермеры смогут получать землю в Московской области за символическую сумму. С таким предложением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

«Прошу наш Минсельхоз, а также наших депутатов, Московскую областную думу подготовить и принять закон, который бы позволял, по сути, за символическую сумму, по сути, бесплатно выделять от 10 гектаров земли для того, чтобы на ней работать, чтобы развивался агропромышленный бизнес. Дать возможность новым фермерам также реализовать себя», — сказал Воробьев на совещании.

Он напомнил, что встречался с фермерами из разных уголков страны на фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Они просили дать им дополнительные ресурсы и земли для их деятельности. Губернатор заметил, что в Подмосковье на некоторых территориях есть свободная земля. Ее нужно отдать фермерам.

«Я считаю, что этот запрос важно реализовать для того, чтобы люди могли работать и делать добрые дела», — подчеркнул Воробьев.

Всероссийский сырный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» прошел в деревне Дубровское городского округа Истра при поддержке правительства Подмосковья в конце августа. На ярмарку приехали 400 фермеров из 54 регионов России.