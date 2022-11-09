Ветеринарные службы подписали в Подмосковье договор о сотрудничестве на случай вспышек опасных заболеваний у животных | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 10:57 Ветеринарные службы подписали в Подмосковье договор о сотрудничестве на случай вспышек опасных заболеваний у животных

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Учения по ликвидации особо опасных болезней животных провели для специалистов в Истре. В рамках мероприятия было подписано важное соглашение о взаимодействии ветеринарных служб Центрального федерального округа, которое позволит быстро ликвидировать эпидемии.

«В случае вспышки болезни животных крайне важна оперативная работа специалистов как региона, где обнаружено заболевание, так и тех субъектов, которые граничат с ним. Ведь некоторые из вирусов распространяются очень быстро», — объяснил руководитель государственной ветеринарной службы Подмосковья Сергей Воскресенский.

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Чтобы не допустить массового падежа животных и птиц на фермах, ветеринары должны действовать быстро и слаженно. Благодаря соглашению такая работа будет улучшена в ЦФО.

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Документ подписали руководители ветеринарных служб Московской, Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской и Смоленской областей.

В октябре ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья получила три золотые, семь серебряных и три бронзовые награды на агропромышленной выставке «Золотая осень — 2022». Знаки отличия вручили за создание инфраструктуры обслуживания, ориентированного на клиентов, а также за вклад в популяризацию профессии и эффективное профессиональное ориентирование среди молодежи.