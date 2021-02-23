Ветераны из Рузы вспомнили военные подвиги в День защитника Отечества

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко в День защитника Отечества приехал поздравить участников Великой Отечественной войны. Он навестил Михаила Щербаева и Александру Еркович, вручив им подарки и поблагодарив за их подвиг. Ветераны рассказали, как прошли их боевые годы, и поделились, как любят проводить время сейчас.

Участник Великой Отечественной войны Михаил Щербаев посвятил песню своей шинели, которая спасла ему жизнь.

«Она меня спасла, скатка была. Пробило скатку, и пуля застряла в груди. И вырезали ее», — рассказал ветеран.

Щербаев за время войны получил три ранения. Командовал пулеметным взводом в ключевом моменте Сталинградской битвы — в завершении полного окружения немцев в Калаче. А во время последнего боя в Восточной Пруссии мина раздробила ему правую голень. Но раны не сломили ветерана, и в свои 98 лет он ведет активную жизнь: проводит беседы со школьниками, ездит с супругой по стране и выполняет немало дел по хозяйству.

«Сейчас снег чистим. То в гараже надо убрать, то тут порядок надо навести. <…> Я люблю землю, цветы сажаем. Вот две губернатор подарил, огурцы и помидоры вырастили», — сказал он.

В День защитника Отечества ветеран принимает гостей. Поздравить его приехал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

«Михаил Васильевич, крепкого вам здоровья! Пожалуйста, побольше оставайтесь в строю, с нами. Мы никогда не будем вас забывать. Ребята мои к вам часто ездят, и я рад у вас всегда побывать. Спасибо, что вы есть, что вы такой. И мы безумно вами гордимся», — обратился к ветерану Пархоменко.

Подарки и слова благодарности от главы городского округа в этот день получила и Александра Еркович. В период оккупации она была связной в партизанском отряде, потом попала в немецкий концлагерь, а после войны трудилась фельдшером.

«Александра Сергеевна, вроде праздник защитников Отечества, и говорят, что это мужской праздник, но в вашем случае это совершенно не так. Это ваш праздник. <…> Хочется от себя лично, от всех жителей сказать вам спасибо за ваш подвиг», — выразил благодарность Пархоменко.

Делегация Московской области 23 февраля почтила память погибших воинов и возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.