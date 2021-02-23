День памяти подвигов поколений. Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация Московской области в День защитника Отечества приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в состав делегации вошли зампреды правительства Подмосковья и представители воинских соединений области, которые прославляют российскую армию и защищают страну.

«Они вместе с нами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Это дань уважения, памяти, очень важный для нашей страны день. <…> Это день, в который мы вспоминаем подвиги многих поколений нашей страны, которые сделали нашу страну мощной, непобедимой державой», — сказал Брынцалов.

Российский президент Владимир Путин в День защитника Отечества также возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтил память павших воинов.

В подмосковном Подольске спасатели МЧС между тем почтили память героев Отечества, возложив цветы к памятнику Подольским курсантам. А ветерана ВОВ Николая Антрошкина из Красногорска, участвовавшего в боях за Сталинград, поздравил одинцовский городской оркестр «Подмосковные вечера».