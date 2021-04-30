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    30 апреля 2021, 14:25

    Ветераны из Подмосковья смогут бесплатно ездить в такси с 7 по 9 мая

    Анастасия Аброськина

    Зарегистрированные в Подмосковье ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно воспользоваться такси 7, 8 и 9 мая. Акция будет действовать как в области, так и столице.

    Ветераны из Подмосковья смогут бесплатно ездить в такси с 7 по 9 мая

    Решение об этой льготе приняли правительство Подмосковья и «Яндекс.Такси». Как уточнили в областном Минтрансе, цель поездки не будет иметь значения.

    Бесплатно добраться можно будет в медицинский центр или учреждение социальной защиты, на дачу и не только. Льгота доступна для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

    Ветераны смогут поехать с сопровождающими и с родными. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысячи рублей

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.

    Услугой нельзя будет воспользоваться, если конечная точка маршрута — другой регион.

    Для заказа бесплатного такси необходимо обратиться в кол-центр по номеру 122, назвать свои имя, фамилию, отчество и год рождения.

    Ветеран должен быть в списке органов социальной защиты населения Московской области. А после оформления заказа на телефон придет сообщение с государственным номером, маркой и цветом машины.

    Позвонить в кол-центр может сам ветеран, его представители и родственники. Заказать поездку удастся заранее — начиная с 4 мая.

    Все подробности о правилах акции можно уточнить на сайте Минтранса Подмосковья.