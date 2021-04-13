Более 48 тысяч подмосковных ветеранов 9 Мая получат выплату до 25 тысяч рублей

В День Победы свыше 48 тысяч ветеранов из Подмосковья получат материальную помощь в размере от 15 до 25 тысяч рублей. Такое постановление приняли на заседании правительства Московской области.

«К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подмосковные ветераны получат единовременную выплату в размере от 15 до 25 тысяч рублей. В региональном бюджете на указанные цели предусмотрено 751,5 млн рублей» — сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 25 тысяч рублей, а вдовам участников Великой Отечественной, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по 15 тысяч рублей.

Региональную единовременную выплату участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат в дополнение к федеральной материальной помощи, размер которой составляет 10 тысяч рублей.

Всего в Подмосковье проживает более 48 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, среди них более 2,3 тысячи — непосредственно участники и инвалиды войны.