Подмосковье 05 мая 2023, 08:25 Ветераны из Химок получат подарки ко Дню Победы

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Администрация Химок поздравит ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Они получат как денежные выплаты, так и памятные подарки.

Сегодня Химках проживает 710 ветеранов Великой Отечественной войны, среди которых 509 тружеников тыла, 114 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 50 фронтовиков и 37 жителей блокадного Ленинграда.

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Всем им не придется оплачивать услуги ЖКХ за апрель, эти расходы возьмет на себя администрация Химок.

Также качестве мер поддержки участники и инвалиды войны получат региональную выплату в размере 25 тысяч рублей и федеральную — в размере 10 тысяч. Труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей и блокадникам выплатят по 15 тысяч рублей.

Кроме того, герои войны получат подарочные наборы и поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, а также продуктовые наборы от «Военторга».

Напомним, ко Дню Победы в Химках проведут более 60 мероприятий.

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