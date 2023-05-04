Подмосковье 04 мая 2023, 11:16 Более 60 мероприятий проведут в Химках ко Дню Победы

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Приуроченная к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне программа стартовала в Химках. В округе пройдут более 60 мероприятий — историко-патриотических акций, концертов, выставок, флешмобов и соревнований.

«В этом году часть мероприятий пройдет онлайн. Также в каждом микрорайоне проведем локальные митинги и концерты. Все желающие смогут присоединиться к возложению цветов к памятникам и мемориалам по всему округу», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Так, народный артист РСФСР Александр Михайлов 7 мая исполнит стихи собственного сочинения, песни и романсыво дворце культуры «Родина».

В спорткомплексе «Лунево» 7 мая состоится открытый турнир по настольному теннису, посвященный герою войны — летчику Виктору Талалихину.

На кануне Дня Победы во дворах ветеранов Великой Отечественной войны выступят театрализованные бригады.

Кроме того, 9 мая в сквере имени Марии Рубцовой пройдет выставка военной техники «Музей под открытым небом», мастер-классы и выступление духового оркестра.

Также в День Победы праздничные программы ждут гостей парков «Дубки», «Подрезково», «Экоберег», «Два берега» и парка имени Величко. Концерты пройдут на сцене театра «Наш Дом», во дворце культуры «Родина», а также в домах культуры «Лигачево» и «Лунево».

Жители Химок также примут участие в онлайн-акциях «Бессмертный полк», «Окна Победы» и песенном флешмобе «Одна на всех Победа».

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