Подмосковье 09 мая 2023, 12:48 Ветеран ВОВ из Химок встретил парад Победы вместе с президентом Путиным

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Участник Великой Отечественной войны, житель городского округа Химки Юрий Парфеньевич Двойкин стал зрителем торжественного парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Ветеран следил за шествием рядом с Верховным главнокомандующим РФ, президентом Владимиром Путиным.

Юрий Парфеньевич добровольно ушел на фронт в 1942 году, когда ему было 16 лет. После окончания школы снайперов Двойкин стал инструктором по огневой подготовке. В 1944 году во Львове солдат принимал участие в ликвидации бандеровских группировок. События спецоперации на Украине ветеран сравнил с годами Великой Отечественной войны. Юрий Парфеньевич уверен, что сплоченность миллионов людей поможет российским солдатам восстановить справедливость.

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«Не было такой семьи в Советском Союзе, которая не внесла бы свой вклад в дело Победы. Кто остался в тылу, трудились, создавали все условия для Красной армии. Трудились самоотверженно», — поделился Юрий Парфеньевич.

Парад Победы вместе с президентом России и ветеранами ВОВ приветствовали также главы зарубежных государств. На мероприятии присутствовали лидеры Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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