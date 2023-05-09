Подмосковье 09 мая 2023, 10:05 Память о подвигах нужно пронести через века. Воробьев обратился к жителям Подмосковья в День Победы Губернатор Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы Пресс-служба губернатора Московской области

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с 78-й годовщиной Великой Победы. В своем обращении он отметил, что 9 Мая — особый день для каждого жителя России, тот день, когда вспоминают своих близких, павших в годы Великой Отечественной войны. Эту историческую память важно бережно хранить и передавать дальше от поколения к поколению.

«Это особенный, дорогой для каждого человека и каждой семьи праздник. Мы вспоминаем наших дедов, прадедов. Но, наверное, самое главное — пронести их подвиги через время, через века», — подчеркнул губернатор.

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Воробьев обратил внимание на важность диалога о событиях тех лет с детьми и внуками, со всеми, кто уже не так часто видел ветеранов.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — сказал он.

Глава Подмосковья добавил, что в этом году День Победы имеет особое значение — многие россияне сейчас находятся на передовой ради того, чтобы снова был мир, чтобы не было угроз стране.

«Я хочу поблагодарить всех, кто сейчас помогает как парням в [зоне] СВО, так и их семьям. Отдельный поклон нашим бойцам, нашим героям», — подчеркнул Воробьев.

Он выразил уверенность, что победа обязательно будет за Россией.

Накануне, 8 мая, Андрей Воробьев вместе с героями спецоперации возложил венки к Вечному огню у стен Кремля. После торжественной церемонии бойцы пообщались с губернатором, поделившись своим отношением ко Дню Победы, который для многих из них главный праздник в году.