Подмосковье 09 апреля 2024, 12:36 Весенняя смена началась в детских лагерях Подмосковья Министерство социального развития Подмосковья

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Весенняя смена стартовала в детских лагерях Подмосковья. В «Литвиново» каникулы проведут свыше 200 человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске этой весной отдохнут более 200 детей. Учреждение вошло в том-10 лучших в России.

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Смена началась 6 апреля и продлится до 14 апреля. Для детей организуют пятиразовое питание, спортивные секции и мероприятия. Они будут посещать кружки, дискотеки, бассейн, концерты и творческие вечера.

«Всего в этом году мы обеспечим бесплатными путевками в лагерь более 10 тысяч детей», — сообщила первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Бесплатные путевки в лагеря получили семьи с низкими доходами, а также дети участников СВО, сироты и инвалиды. Подать заявлений можно по ссылке.

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