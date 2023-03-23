Подмосковье 23 марта 2023, 11:24 Весенний сезон охоты на селезня начался в Подмосковье С.В. Терещенко, Красная книга МО

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Минэкологии Подмосковья сообщило о старте весеннего сезона охоты на селезня, который продлится до 10 мая. Инспекторы охотнадзора перешли на усиленный режим работы, чтобы проконтролировать законность мероприятий.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов призвал охотников быть осторожными, чтобы в погоне за селезнем случайно не зацепить и подсадную утку, что запрещено.

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В Подмосковье можно также встретить целый ряд особо охраняемых птиц, которых можно спутать с обыкновенной уткой. В Красную книгу Подмосковья занесены чернозобая гагара, пискулька, серая утка, шилохвость (на фото) и три вида поганок — малая, красношейная и серощекая. Охота на эти виды запрещена и чревата штрафами.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.

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