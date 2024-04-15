Подмосковье 15 апреля 2024, 16:29 Весенние субботники прошли в Богородском округе Телеканал «360»

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Жители и коммунальщики присоединись к месячнику чистоты в Богородском округе. Порядок наводят в Электроуглях, поселке Воровского, селе Ямкино, деревне Большое Буньково и Щемилово, а также в других населенных пунктах.

Специалисты по озеленению начали высадку молодых деревьев и газона в микрорайоне Полет в Ногинске.

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«Перекапываем газоны, на которых парковалась техника в зимний период. Где-то вербу посадили, где-то кустики, чтобы у нас был красивый и здоровый микрорайон», — рассказала директор управляющей компании «Полет» Елена Копотова.

Жители дома № 11 на Юбилейной улице тоже присоединились к субботнику. Они посадили цветы в палисадниках, чтобы их каждого окна открывался хороший вид.

«Стараемся поддерживать красоту. Работы после зимы было достаточно. Ветки попилили, камней много убрали», — поделился житель Ногинска Игорь Ильин.

Все работы должны завершить до конца месяца. Впереди масштабный общеобластной субботник, который пройдет 27 апреля. Всех жителей Богородского округа приглашают присоединиться.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что акция «День добрых дел» пройдет в регионе 27 апреля.

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