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    30 марта 2021, 11:24

    Свыше 9 тысяч тракторов и комбайнов задействуют для посевных работ в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более девяти тысяч сельскохозяйственных машин уже проверили и допустили к весенне-полевым работам в Подмосковье. Это тракторы, комбайны и не только.

    Свыше 9 тысяч тракторов и комбайнов задействуют для посевных работ в Подмосковье | Изображение 1

    Технику проверили в управлении Гостехнадзора при областном Минсельхозпроде. Это подчеркнул глава областного ведомства Сергей Воскресенский.

    Безопасную работу на тракторах, самоходных машинах или комбайнах обеспечивают в том числе их техническим состоянием

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, в Московской области провели уже свыше 10,5 тысячи технических осмотров самоходных машин — к работам допустили более десяти тысяч.

    Свыше 9 тысяч тракторов и комбайнов задействуют для посевных работ в Подмосковье | Изображение 2

    Применение незарегистрированной техники или той, которая не прошла осмотр, запрещена. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

    «Основное внимание при техосмотре мы уделяем тракторам и прицепным приспособлениям, на которые ложится основная нагрузка в период весенней посевной», — подчеркнул Сергей Воскресенский.

    Свыше 9 тысяч тракторов и комбайнов задействуют для посевных работ в Подмосковье | Изображение 3

    Также министр добавил, что осмотры и ремонт сельхозтехники продолжают. В Подмосковье налаживают все оборудование и создают запасы минеральных удобрений, семян, топлива.