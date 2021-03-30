Свыше 9 тысяч тракторов и комбайнов задействуют для посевных работ в Подмосковье

Более девяти тысяч сельскохозяйственных машин уже проверили и допустили к весенне-полевым работам в Подмосковье. Это тракторы, комбайны и не только.

Технику проверили в управлении Гостехнадзора при областном Минсельхозпроде. Это подчеркнул глава областного ведомства Сергей Воскресенский.

Безопасную работу на тракторах, самоходных машинах или комбайнах обеспечивают в том числе их техническим состоянием Сергей Воскресенский.

По его словам, в Московской области провели уже свыше 10,5 тысячи технических осмотров самоходных машин — к работам допустили более десяти тысяч.

Применение незарегистрированной техники или той, которая не прошла осмотр, запрещена. За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

«Основное внимание при техосмотре мы уделяем тракторам и прицепным приспособлениям, на которые ложится основная нагрузка в период весенней посевной», — подчеркнул Сергей Воскресенский.

Также министр добавил, что осмотры и ремонт сельхозтехники продолжают. В Подмосковье налаживают все оборудование и создают запасы минеральных удобрений, семян, топлива.