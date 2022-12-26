Подмосковье 26 декабря 2022, 23:25 Суд поддержал иск Комлесхоза Подмосковья о прекращении незаконной вырубки леса в Рузе

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Комитет лесного хозяйства Подмосковья обратился в суд с иском о прекращении незаконного использования лесных насаждений на земельных участках сельхозназначения в Рузе, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с высоким общественным резонансом, связанным с вырубкой лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения в Рузском городском округе Московской области, комитетом лесного хозяйства региона было принято решение обратиться в суд с исками о прекращении незаконного использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения в отношении 316 участков общей площадью более 9 тысяч гектаров», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Арбитражный суд Подмосковья запретил осуществление рубок лесных насаждений. Отмечается, что это первые прецеденты в российской судебной практике по лесам на землях сельхозназначения. Позицию судов апелляционной и кассационной инстанций также поддержал Верховный суд России.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что экология региона бесценна, и призвал благоустраивать лесопарки. В ближайшие 5 лет в Московской области обновят 50 природных территорий.

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