Подмосковье 28 мая 2023, 15:30 Велозаезд Gran Fondo прошел в Волоколамске

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Ежегодный семейный велозаезд Gran Fondo FEST состоялся в Волоколамске. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек всех возрастов.

Велосипедисты стартовали и финишировали на автодроме Moscow Raceway. Участники мероприятия преодолевали расстояние в 30, 60 или 100 километров на выбор, для гонок обязательными условиями были наличие исправного транспорта и защитный шлем.

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Также на Moscow Raceway организовали заезд для детей Gran Fondo Kids, юные спортсмены проезжали от восьми до 12 километров. К участию допускали юных велолюбителей в возрасте от шести до 17 лет.

Кроме того, к мероприятию присоединились и именитые спортсмены. Гребец-байдарочник Юрий Постригай, дзюдоист Александр Михайлин и лучшие велогонщики страны объединились в две звездные команды.

На финише заезда все участники получили памятные медали, победителей и призеров наградили. Этим летом велогонки пройдут также в Рузе, Дмитрове, Сергиевом Посаде и Серпухове.

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