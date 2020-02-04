Томилинский лесопарк преобразится. По желанию жителей там появятся лыжные трассы и площадки для пикников

Спортивная зона и площадки для барбекю появятся на территории Томилинского лесопарка. Концепцию благоустройства согласуют с жителями Дзержинского. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Территория Томилинского лесопарка занимает свыше 30 гектаров земли. В прошлом году она была передана в бессрочное пользование городскому округу Дзержинский, до этого оформить право пользования не удавалось на протяжении долгого времени.

«В первую очередь необходимо сформировать проект освоения лесов, этот этап запланирован на 2020 год. После того как документ пройдет экспертизу, будут разработаны концепция и рабочая документация по благоустройству территории. Они будут вынесены на общественное обсуждение и согласованы с жителями города», — рассказала глава муниципалитета Людмила Иванова.

Никита Крюков — олимпийский чемпион 2010 года по лыжам, серебряный призер Олимпиады 2014 года, а сейчас — депутат местного совета. По его словам, в Дзержинском за последнее время произошли позитивные изменения: дворы начали благоустраиваться, появляются и обновляются детские игровые площадки.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Олимпийский чемпион напомнил, что горнолыжный склон «Фристайл» функционирует уже не один год и привлекает к себе массу спортсменов. А вот обустройство части Томилинского лесопарка еще впереди.

«На территории лесопарка есть хорошие трассы, есть понимание, как лучше их оформить. Обязательно нужны раздевалки или вагончики. Администрация города охотно слушает рекомендации городского сообщества. Я считаю, что нужно как можно больше жителей города привлекать к спорту, в том числе и к лыжам», — подчеркнул Никита Крюков и добавил, что впереди еще немало работы по развитию спортивного движения в Дзержинском.

Глава городского округа согласилась с мнением спортсмена. «У нас действительно спортивный город. В Дзержинском живут олимпийские призеры Никита Крюков и Наталья Коростелева, многие горожане увлекаются лыжным спортом. Поэтому город должен иметь свою лыжную трассу», — сделала особый акцент Людмила Иванова.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Согласно отзывам на портале «Добродел», жители Дзержинского хотят видеть на благоустраиваемой территории лавочки, беседки, туалеты. Там должно быть качественное освещение, современные контейнерные площадки. Кроме того, необходим благоустроенный спуск к городскому карьеру со стороны леса. Также жители высказали пожелание полностью запретить проезд на территорию лесопарка личного автотранспорта.

Людмила Иванова обратила внимание и на организацию досуга местных жителей. «Хочется сделать зону отдыха для любителей барбекю, чтобы горожане могли цивилизованно устраивать пикники. При этом также не стоит забывать и о детских площадках. Все это будет реализовано после утверждения концепции благоустройства, согласованной с жителями», — заключила Людмила Иванова.