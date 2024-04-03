Подмосковье 03 апреля 2024, 18:59 Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 3 апреля оценили в три балла Медиасток.рф

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Загруженность подмосковных дорог в среду вечером, 3 апреля, составила три балла. Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Волоколамском, Каширском, Носовихинском, Новорижском, Новорязанском, Рублево-Успенском, Дмитровском, Пятницком, Щелковском шоссе.

В подмосковном Минтрансе добавили, что также автомобильный затор образовался на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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