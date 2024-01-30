Подмосковье 30 января 2024, 23:08 «Задача — каждый год закупать более тысячи автобусов». Андрей Воробьев — об обновлении автопарка Подмосковья Воробьев озвучил планы по закупке новых автобусов в 2024 году Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Более 100 новейших автобусов «Мострансавто» вывели на маршруты Подмосковья с начала года. Все они оснащены системами климат-контроля, электронными табло и USB-розетками. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что задача — каждый год закупать не меньше тысячи таких автобусов.

Воробьев проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия (ПАТП). Оно обслуживает 18 маршрутов в Ленинском и Домодедовском городских округах. Ежедневно автобусы совершают более двух тысяч рейсов.

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«Балашиха, Ленинский, Химки, ряд других городских округов требует усиления по подвижному составу. Наша задача — каждый год закупать более тысячи автобусов. В 2023 году приобрели 1,3 тысячи, в этом планируем еще 1,1 тысячи. Мы прекратили покупать автобусы малого класса — жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов, — сообщил Андрей Воробьев.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Он добавил, что сейчас часть автобусов находится в ремонте, а для качественной работы компании необходимы слесари и водители. Именно поэтому было принято решение об увлечении заработной платы сотрудникам «Мострансавто» на 5,5%.

«Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», — добавил губернатор.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Главный инженер МАП № 3 Андрей Свиридов рассказал, что Видновском ПАТП организован бесперебойный цикл ремонта автобусов. Для этого четыре бригады работают в круглосуточном режиме.

«На данный момент у нас работает 20 высококвалифицированных слесарей, продолжаем набор», — сообщил Андрей Свиридов.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

С начала года «Мострансавто» дополнительно вывело на линии 23 автобуса. Ежедневный пассажиропоток в Ленинском городском округе достигает отметки в 113 тысяч человек.

«В округе 69 маршрутов, работают 650 автобусов. В Ленинском действуют девять перевозчиков. „Мострансавто“ — самый крупный, он обслуживает 37 маршрутов, ежедневно выпуская на линии 279 транспортных средств», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергей Смирнов.

Все автобусы оснащены самыми передовыми технологиями, включая видеонаблюдение и USB-розетки. Кроме того, для удобства пассажиров в транспортных средствах работают системы климат-контроля и электронные табло.

Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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