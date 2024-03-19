Подмосковье 19 марта 2024, 19:29 Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 19 марта оценили в пять баллов Медиасток.рф

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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 19 марта. Загруженность трасс вечером во вторник составила пять баллов.

Как рассказали в ведомстве, заторы из машин наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Щелковском, Киевском, Пятницком, Дмитровском и Каширском шоссе. Также непросто будет проехать и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

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Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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