Подмосковье 25 января 2024, 15:02 Вебинар о правовой защите брендов пройдет для предпринимателей Подмосковья 30 января пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО

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Предпринимателей из Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар по основам правовой защиты бренда. Он пройдет 30 января

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, организатором вебинара станет центр "Мой бизнес". На встрече предпринимателям расскажут о том, что такое товарный знак, как его зарегистрировать и продвинуть бренд. Спикерами станут генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов и заместитель директора регионального центра инжиниринга Елена Марина.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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