Подмосковье 17 апреля 2024, 16:30 Вебинар о налогах пройдет для предпринимателей Подмосковья Медиасток Подмосковья (Медиасток.рф)

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Вебинар о налогах для представителей подмосковного бизнеса проведут 25 апреля в 11:00. Урок пройдет по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

Руководители и владельцы предприятий смогут задать вопросы, касающиеся налоговой сферы, спикеру вебинара — руководителю практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадиму Зарипову.

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Предприниматели узнают, как работать с самозанятыми, смогут ли те, кто работает по упрощенной схеме, получить статус плательщика НДС, какой выбрать налоговый режим при дроблении бизнеса и многое другое.

После занятия все участники получат видеозапись вебинара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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