Подмосковье 30 марта 2023, 17:09 Вебинар на тему личностных результатов школьников пройдет для педагогов Подмосковья 12 апреля Пресс-служба АСОУ

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Научно-практический семинар «Личностные результаты обучающихся как показатель реализации рабочей программы воспитания» пройдет для педагогов Подмосковья 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

На вебинаре рассмотрят вопросы диагностики личностных результатов обучающихся и их формирование во внеурочной деятельности. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников физтех-лицея имени Капицы с победами на международной олимпиаде по физике. Ребята в составе сборной завоевали шесть медалей.

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