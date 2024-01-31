Подмосковье 31 января 2024, 17:10 Варвара Кузьминова из Старой Купавны установила 7 рекордов России на соревнованиях по тяжелой атлетике Unsplash

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Пятнадцатилетняя Варвара Кузьминова из Старой Купавны успешно выступила на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике в Туле. Она установила семь рекордов России среди девушек до 17 лет.

Сенсационной стала победа Варвары над серебряной призеркой Олимпийских игр 2016 года, чемпионкой Европы 2019 года Дарьей Наумовой из Белоруссии.

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Ранее Варвара уже добивалась высоких результатов на первенстве России. В прошлом году она установила сразу 12 всероссийских рекордов: некоторые из них превышают результаты спортсменов из Европы.

Другая воспитанница школы тяжелой атлетики из Старой Купавны Софья Врагова также отличилась на Кубке России. Она выиграла бронзу по двоеборью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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