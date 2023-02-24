Подмосковье 24 февраля 2023, 12:24 Школьница из Подмосковья установила 12 рекордов России в тяжелой атлетике

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Юная тяжелоатлетка из Московской области Варвара Кузьминова на первенстве России установила сразу 12 всероссийских рекордов. Некоторые из них превышают результаты спортсменов из Европы.

«Варвара Кузьминова в ходе выступления на первенстве России по тяжелой атлетике установила девять рекордов России среди девушек весовой категории до 81 килограмма 13-15 лет и три рекорда России среди девушек 13-17 лет», — пояснил министр культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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В упражнении «рывок» юная спортсменка смогла поднять 93, 97 и 100 килограммов, в упражнении «толчок» — 110, 115 и 121 килограмм. В сумме двоеборья она показала 210, 215 и 221 килограмм.

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​Спортсменка тренируется под руководством Ольги Бурнашевой и Владимира Сущака в отделении «Спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике» в Богородском округе.

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек проходит в Выборге с 17 по 26 февраля.

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