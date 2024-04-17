17 апреля 2024, 17:02
Вандальные надписи устранили еще с 16 остановок в Истре
С начала апреля в городском округе Истра от вандальных надписей отмыли 16 остановочных пунктов. Сотрудники коммунальных служб смывают грязь, убирают мусор и обновляют краску.
В порядок привели остановки в Истре, Дедовске, Снегирях, Глебовском и Хованском. Специалисты удалили вандальные надписи и восстановили поврежденные элементы. На постоянной основе также убирают мусор и подметают остановки.
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Также уборку провели на остановках такси в деревне Боросково, в жилом комплексе «Малая Истра» и на улице 15 лет Комсомола в Истре. К началу мая помоют и покрасят все оставшиеся в округе остановочные павильоны.
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Благоустройство
Истра
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