Вальс Победы станцуют в Королеве 5 мая

В среду, 5 мая, в Королеве станцуют вальс Победы. Мероприятие пройдет в 18:00 у ротонды «Территория космоса» в центральном городском парке. Информация об этом появилась на странице парка в Instagram.

«Тот самый месяц май! Тот самый вальс Победы! В этот день можно ощутить атмосферу послевоенных лет и станцевать майский вальс под музыкальное сопровождение Королевского духового оркестра», — говорится в объявлении.

Кроме того, сегодня все желающие смогут взять мастер-класс и станцевать вальс.

Подмосковные музеи проведут ко Дню Победы выставки, театрализованные экскурсии, памятные вечера и мастер-классы. Программы продлятся с 7 по 10 мая. Например, в Серпуховском историко-художественном музее 7 и 8 мая проведут театрализованную пешеходную экскурсию «Вспоминая о войне». А в мемориальном музее-заповеднике Менделеева и Блока с 8 по 9 мая пройдет акция «Георгиевская ленточка». В музыкальном музее-заповеднике Чайковского в Клину 8 мая состоится бал, посвященный празднику.