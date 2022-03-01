Валерия Гергиева и Анну Нетребко пригласили на фестиваль Чайковского в Клину

Министр культуры Московской области Елена Харламова пригласила дирижера Валерия Гергиева и оперную певицу Анну Нетребко выступить на Международном фестивале искусств имени Чайковского. Об этом министр написала на своей странице в Instagram.

Елена Харламова отметила, что выступления всемирно известного дирижера и сопрано с мировым именем станут настоящим подарком для всех жителей Подмосковья и гостей фестиваля.

«Уважаемые Валерий Абисалович и Анна Юрьевна. Почтем за честь пригласить вас выступить на одном из лучших в России классических open-air-фестивалей — Международном фестивале искусств имени Петра Ильича Чайковского в Клину, который пройдет с 1 по 10 июля 2022 года», — говорится в сообщении.

Министр отметила, что музыка великого композитора объединяет весь мир, а Клин неразрывно связан с именем Чайковского.

Накануне стало известно, что Анна Нетребко отказалась от выступления в миланском театре La Scala. Причин она не назвала, но подчеркнула, что информация в итальянских СМИ о якобы ее болезни не соответствует действительности.

Дирижер Валерий Гергиев из-за отказа высказать свою позицию по ситуации на Украине лишился поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. После этого случая свое приглашение дирижеру также отозвал театр La Scala.