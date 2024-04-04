Подмосковье 04 апреля 2024, 21:41 Вакцина против вируса папилломы человека появилась в Солнечногорской поликлинике Источник фото: Валентина Максимова

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Квадривалентная вакцина против вируса папилломы человека появилась в детской поликлинике Солнечногорска. Она также применяется для профилактики предраковых заболеваний репродуктивных органов у девочек от 12 до 17 лет.

По словам заведующей детской поликлиникой Светланы Кокорины, направление на вакцинацию можно получить у педиатра.

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«Девочкам с 15 лет я рекомендую сначала посетить гинеколога. Никаких противопоказаний к этой прививке нет, только острые хронические заболевания», — рассказала Кокорина.

Она добавила, что график вакцинации включает в себя три этапа: первая доза — в назначенный день, вторая — через два месяца после первой, третья — через шесть месяцев после первой.

В Солнечногорске уже сделали прививки 50 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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