Семь игровых площадок установили в Звездном Городке. В этом году в округе благоустроят озеро и сделают скейт-парк

В прошлом году в Звездном Городке стартовала трехлетняя программа благоустройства. За это время в округе установили 200 опор освещения, построили семь игровых площадок, преобразили дворовые территории и аллеи. Но предстоит сделать еще больше.

«В этом году в рамках программы комплексного благоустройства выполнят работы на озере микрорайона Леониха Звездного Городка. А также будет реализован скейт-парк по просьбе юных жителей Звездного Городка. Они обратились к губернатору во время его визита в прошлом году», — рассказал Евгений Баришевский, глава городского округа Звездный Городок.

Также собираются провести благоустройство сквера у гостиницы «Орбита», тротуара на озере Леониха. Эти и другие вопросы глава обсудил с депутатским корпусом и жителями, чтобы общими усилиями сделать Звездный Городок еще комфортнее для жизни.

Работы по благоустройству проводят по всему Подмосковью. В прошлом году в Волоколамске началось благоустройство исторического центра. Работы завершили ко Дню города. Теперь у жителей появилось еще одно место, где можно отдохнуть. Преобразилась главная площадь, появилась новая пешеходная зона с лавочками.