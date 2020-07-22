Исторический центр Волоколамска преобразился ко Дню города. Там появилась новая пешеходная зона

В прошлом году в Волоколамске началось благоустройство исторического центра. Работы завершили ко Дню города. Теперь у жителей появилось еще одно место, где можно отдохнуть. Преобразилась главная площадь, появилась новая пешеходная зона с лавочками. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Благоустраивать исторический центр Волоколамска начали в прошлом году. Сейчас все готово — площадь перед зданием администрации и площадь Вечного огня преобразились.

На площади у администрации заменили мощение, установили фонари, лавочки, урны, велопарковку и туалеты.

На площади Вечного огня уложили новую плитку, обновили лестницу, установили фонари, восстановили и отремонтировали барельефы и памятники.

За памятником «Вечный огонь» организовали тенистый сквер с пешеходными дорожками и местами для спокойного отдыха. Территорию озеленили.

Прогуляться теперь можно вдоль улиц Революционная и Горвал. Здесь организовали и новую парковку. По всей территории установили камеры видеонаблюдения.

На Октябрьской площади заменили покрытие пешеходной зоны, высадили клумбы, расставили малые архитектурные формы и выполнили устройство подпорной стенки.

«Обновленная территория стала ключевым звеном в сети общественных территорий. У жителей города появилось еще одно место, где можно приятно провести время всем категориям пользователей», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.