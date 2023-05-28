Подмосковье 28 мая 2023, 04:30 «Мособолпожспас» провел турнир по самбо в Высоковске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Представители государственного учреждения «Мособлпожспас» организовали турнир по самбо среди юных спортсменов из Московской и Тверской областей в Высоковске городского округа Клин. Соревнования посвятили международному Дню защиты детей.

Мероприятие заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин, заслуженный тренер России Николай Савин, заместитель главы городского округа Клин Елена Рожкова, а также работники противопожарно-спасательной службы с семьями.

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По словам Щетинина, целью турнира является пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма и популяризация борьбы самбо в регионе. На церемонии открытия турнира он пожелал участникам удачи и стремления к победе.

На соревнования приехали 60 спортсменов из Дубны, Сергиево-Посада и Истры, были также представители городов Тверской области: Конакова и Торжка. Кроме того, в турнире участвовали и дети работников спасательных служб.

«Юные борцы, которые встретились сегодня на ковре — ребята с закаленным характером, ведь самбо — это не только вид спортивного единоборства, но и система воспитания, которая способствует развитию морально-волевых качеств», — замглавы госучреждения.

Раслуженный тренер России Николай Савин пожелал участникам турнира силы духа и бескомпромиссной борьбы, а зрителям заряда положительных эмоций и захватывающих моментов.

«Ребята всегда с нетерпением ждут соревнований. Для победителей — это стимул для дальнейшего роста и совершенствования техники, а для проигравших — возможность оценить свои силы, свой уровень подготовки, чтобы учесть ошибки и повысить спортивное мастерство», — отметил Савин.

Победителям турнира вручили кубки, почетные грамоты и ценные подарки от региональной противопожарно-спасательной службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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