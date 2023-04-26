Подмосковье 26 апреля 2023, 19:35 Мемориальную доску в честь ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Воскресенске https://t.me/MinterMO/263

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Мемориальную доску в честь ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Николаевича Мухортова открыли в Воскресенске, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. Сооружение установили на фасаде школы № 22, где учился спасатель.

Игорь Николаевич родился в январе 1962 года в Воскресенске. После окончания школы он был призван в ряды Советской Армии. В 1986 году Мухортова мобилизовали для выполнения задания по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе части Игорь Николаевич выполнял аварийно-восстановительные работы непосредственно в зоне 4-го энергоблока станции, подвергая свою жизнь и здоровье опасности при высоких уровнях радиации объекта.

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Игорь Николаевич был в числе создателей и многие годы являлся руководителем воскресенского отделения общественной «Союз „Чернобыль“». Мухортов уделял особое внимание защите прав ликвидаторов, улучшению их медицинского обеспечения и жилищных условий. Вблизи школы № 3 в Новлянском микрорайоне Воскресенска по инициативе Игоря Николаевича был сооружен памятник ликвидаторам последствий трагедий на Чернобыльской АЭС и других ядерных объектах.

Порядка семи лет Игорь Николаевич был активным членом Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа Воскресенск. За мужество и героизм Указом Президента РФ от 17 октября 2008 года Игорь Николаевич Мухортов награжден орденом «Мужества».

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