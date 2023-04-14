Подмосковье 14 апреля 2023, 03:30 Жители Подмосковья направили почти 300 жалоб в ЦУР по вопросам безопасности за первый квартал 2023 года Главное управление региональной безопасности Московской области

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Подмосковный Центр управления регионом (ЦУР) принял за I квартал 2023 года 290 жалоб, вопрос которых контролирует Главное управление региональной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. Обращения жителей связаны с объявлениями о продаже наркотиков, камерами «Безопасного региона» и состоянием кладбищ.

Заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что в ЦУР поступило 157 жалоб о распространении наркотиков, 108 обращений связаны с работой системы «Безопасный регион» и 25 по направлению «погребение и похоронное дело». Наибольшее количество обращений зафиксировали в Балашихе (32), Пушкино (31) и Мытищах (21).

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Также специалисты ЦУРа зафиксировали и направили на блокировку в Роскомнадзор 10 нелегальных интернет-ресурсов, которые занимались наркоторговлей на территории Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость личного общения с жителями региона.