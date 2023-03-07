Подмосковье 07 марта 2023, 10:01 Более 300 ям на дорогах отремонтировали в Ступине за зиму

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Ремонты дорог продолжали выполнять в городском округе Ступино в зимний период. За три месяца было ликвидировано рекордное количество ям — более 300. Это примерно в шесть раз больше, чем в прошлом отчетном периоде.

«Этой зимой более 20 раз температура воздуха совершала переходы через ноль градусов. Это губительно для асфальта, поэтому ям очень много», — отметил начальник Управления автодорог, транспорта и связи администрации округа Ступино. Александр Кузьмин.

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За декабрь, январь и февраль в муниципалитете ликвидировали более 300 ям на дорогах. Для ремонта при минусовых температурах использовали так называемый «литой асфальт». Он прочнее и пластичнее обычного, а главное — его можно использовать до -20 градусов.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.