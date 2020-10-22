«Сопоставили фрагменты кости»: в Ступине спасли 95-летнюю пациентку с переломом бедра

После перелома ее доставили в больницу подмосковного Ступина с сильными болями в бедре. Здесь пожилой женщине назначили операцию. Об этом сказал врач-травматолог Шамиль Яхьяев.

Пациентке сопоставили фрагменты кости специальным внутрикостным штифтом Шамиль Яхьяев.

Он подчеркнул, что пенсионерка пошла на поправку. Операция завершилась успешно — пациентка уже может передвигаться, используя ходунки.

В Министерстве здравоохранения Подмосковья подтвердили, что пожилая женщина чувствует себя хорошо. Пока что она остается под присмотром врачей ступинской больницы.