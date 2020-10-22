22 октября 2020, 11:12
«Сопоставили фрагменты кости»: в Ступине спасли 95-летнюю пациентку с переломом бедра
Врачи из Ступина помогли 95-летней пациентке вновь начать ходить после перелома левой бедренной кости со смещением. Пенсионерка упала, когда выронила из рук трость, в своей квартире.
После перелома ее доставили в больницу подмосковного Ступина с сильными болями в бедре. Здесь пожилой женщине назначили операцию. Об этом сказал врач-травматолог Шамиль Яхьяев.
Пациентке сопоставили фрагменты кости специальным внутрикостным штифтомШамиль Яхьяев.
Он подчеркнул, что пенсионерка пошла на поправку. Операция завершилась успешно — пациентка уже может передвигаться, используя ходунки.
В Министерстве здравоохранения Подмосковья подтвердили, что пожилая женщина чувствует себя хорошо. Пока что она остается под присмотром врачей ступинской больницы.