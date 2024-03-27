Подмосковье 27 марта 2024, 04:07 В Ступине проведут внеплановую проверку антитеррористической защищенности Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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В Ступине проведут внеплановую проверку общественных мест и социально значимых объектов. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Мужальских на совещании по безопасности.

«Считаю необходимым провести внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности социально значимых объектов, а также торговых центров, кинотеатров, концертных залов, образовательных организаций», — заявил Мужальских.

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По его словам, после проведения проверок будет необходимо устранить все выявленные недостатки.

Каждое здание и территория в городском округе имеет паспорт безопасности, согласованный с местными подразделениями ФСБ и Росгвардии. Общественные организации города обеспечены охраной, системами оповещения и видеонаблюдения, а также тревожной сигнализацией. В них проводятся учения по безопасной эвакуации.

В понедельник, 25 марта, в Ступине прошла акция памяти жертвам теракта в Crocus City Hall.